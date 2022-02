Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.02.2022, 11:30 Uhr - 11:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße SV: Am Samstagmorgen wurde eine 82-jährige Frau während ihres Einkaufs in einem Discounter-Markt zum Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte trug eine Stofftasche mit sich, welche durch einen bislang unbekannten Täter aufgeschnitten wurde. So konnte der Täter die Geldbörse der Geschädigten entwenden. Zum Täter liegt bislang keine Personenbeschreibung vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell