POL-OG: Lahr, Kuhbach, B 415 - Auf Gegenfahrbahn geraten

Bietigheim/Baden (ots) - Am Dienstagabend, 17.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 3737 zwischen Elchesheim und Bietigheim ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Der 82-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr von Elchesheim in Richtung Bietigheim. Auf freier Strecke stand am rechten Fahrbahnrand ein Pkw mit Anhänger, an dem der Golf-Fahrer links vorbeifuhr. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Fiat, so ...

