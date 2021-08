Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 01:45 Uhr in der Berliner Straße in Herrenberg zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die Brandmeldeanlage einer Sammelunterkunft hatte aufgrund eines auf einer Herdplatte vergessenen Essens ausgelöst. Ein Rettungswagen sowie 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren zum vermeintlichen Brandort, brauchten jedoch nicht eingreifen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell