Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220310.2 Kreis Steinburg: Erneute Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten

Kreis Steinburg (ots)

Vermehrt ist es in den vergangenen Tagen im Kreis Steinburg zu Betrugsversuchen gekommen. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und machen zum Beispiel auf angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft aufmerksam. Aufgrund dessen wird das Angebot unterbreitet, dass ein Polizeibeamter die Wohnanschriften der Herrschaften aufsucht, um die Wertsachen in Empfang zu nehmen.

Die Ermittler weisen in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, sich nicht auf derartige Anrufer einzulassen. Sprechen Sie am Telefon nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Geben Sie kein Bargeld oder sonstige Wertgegenstände heraus.

Beenden Sie durch sofortiges Auflegen des Hörers das Telefonat.

Wer Fragen zu betrügerischen Anrufen hat, kann sich jederzeit telefonisch mit der Kriminalpolizei in Itzehoe unter 04821/6020 in Verbindung setzen.

Bleiben Sie weiterhin wachsam!!!

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell