Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus PKW in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Windallee die Seitenscheiben zweier dort geparkter PKW eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt. Diebesgut konnte offensichtlich nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 sachdienliche Hinweise mitzuteilen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an einem der PKW andere als für dieses Fahrzeug zugelassene Kennzeichen angebracht waren. Die Fahrzeughalterin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell