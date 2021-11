Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021, um 01:10 Uhr, kam es in der Bismarckstraße, nahe der Einmündung zur Siebethsburger Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Im Zuge dessen sprühte eine der Personen einem 43-jährigem Wilhelmshavener Reizgas ins Gesicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

