POL-BO: "Erreichbar, erkennbar, barrierefrei": Neue Polizeiinspektion Herne offiziell eingeweiht

Herne (ots) - Innerhalb weniger Minuten haben sich am Donnerstagnachmittag, 17. November, zwei Raubdelikte am Hölkeskampring und an der Mont-Cenis-Straße in Herne ereignet. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um die gleichen Täter handeln könnte. Ein elfjähriger Junge aus Herne lief gegen 16.15 Uhr über den Hölkeskampring, als ihn in Höhe der Hausnummer 168 zwei bislang unbekannte Täter am Arm ...

