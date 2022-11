Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Raubüberfälle in Herne - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Innerhalb weniger Minuten haben sich am Donnerstagnachmittag, 17. November, zwei Raubdelikte am Hölkeskampring und an der Mont-Cenis-Straße in Herne ereignet. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um die gleichen Täter handeln könnte.

Ein elfjähriger Junge aus Herne lief gegen 16.15 Uhr über den Hölkeskampring, als ihn in Höhe der Hausnummer 168 zwei bislang unbekannte Täter am Arm festhielten und Bargeld forderten. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute.

Wenige Minuten später versuchte ein bislang unbekannter Täter, einer 22-jährigen Hernerin an der Mont-Cenis-Straße in Höhe der Hausnummer 76 von hinten die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich und hielt die Tasche fest, wodurch beide zu Boden stürzten. Der Täter ließ von der Frau ab und entfernte sich ohne Beute. Laut Zeugenaussagen war noch ein zweiter Mann am Tatort anwesend, der zusammen mit dem Täter davon lief.

Einer der Tatverdächtigen ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,73 bis 1,80 m groß, hat eine kräftige Figur, einen "dunklen Hautton" und braune Augen "mit langen Wimpern". Er war schwarz gekleidet, trug eine schwarze Kopfbedeckung und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Der andere Mann soll ebenfalls schwarz gekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-8505 der -4441 (Kriminalwache) bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell