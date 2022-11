POL-BO: Brandstiftung in Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch, 16. November, gegen 14.20 Uhr zu einem Alleinunfall in Bochum, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 78-jähriger Bochumer fuhr in die Tiefgarage eines Möbelhauses am Werner Hellweg hinab und kollidierte dabei mit einer Wand. Dabei wurden der Fahrer und seine Beifahrerin (63, aus Bochum) ...

