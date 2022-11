POL-BO: Bochumerin (65) bei Unfallflucht verletzt - Polizei sucht beteiligtes schwarzes Fahrzeug

Bochum (ots) - Aufgrund eines Kellerbrands wurden am Mittwochabend, 16. November, die Feuerwehr und die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Querenburg gerufen. Die Kripo sucht Zeugen. Gegen 20.20 Uhr bemerkte ein Bewohner mehrere Brandherde in den Kellerräumen des Hauses an der Straße "Auf dem Backenberg ...

mehr