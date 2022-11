Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Pkw-Fahrer als Zeuge gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht einen Pkw-Fahrer, der möglicherweise am Samstag in der Hauptstraße in Oberriexingen Zeuge einer Verkehrsunfallflucht wurde. Ein 44 Jahre alter Mann befand sich gegen 14:15 Uhr im Laderraum eines am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkten Lkw, als er ein lautes Krachen und ein Hupen wahrnehmen konnte. Als er auf die Straße blickte, sah er einen weißen Lkw in Richtung der Enzbrücke (Kreisstraße 1685) davonfahren und stellte einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro am Führerhaus seines Fahrzeugs fest. Hinter dem geflüchteten Lkw, der beim Vorbeifahren mit dem geparkten Lkw kollidiert sein könnte, fuhr mutmaßlich ein Audi, dessen Fahrer eventuell Zeuge der Unfallflucht geworden sein könnte. Dieser wird gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

