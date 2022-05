Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Spind in Thermalbad aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen (06.05.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Am Freitagvormittag im Zeitraum 10.45 Uhr und 13.00 Uhr hat ein unbekannter Täter einen Spind in einem Thermalbad in der Huberstraße aufgebrochen, während die Badegäste Schwimmen waren. Der Unbekannte hatte es lediglich auf das Bargeld eines Gastes abgesehen. Andere Wertgegenstände blieben unberührt. Personen, die im betreffenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim , Tel. 07726 93948-0, in Verbindung zu setzen.

