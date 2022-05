POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter schlägt Autoscheibe ein (05./06.05.2022)

Tuttlingen (ots) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und Blechschaden in Höhe von 6.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Lindenstraße und der Griesstraße ereignet hat. Eine 22-Jährige fuhr mit einem VW Golf die Griesstraße in Richtung Lindenstraße. An der Einmündung biegt die junge Frau in einem ...

mehr