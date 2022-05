Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrerin wird bei einem Unfall leicht verletzt (06.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Blechschaden in Höhe von 6.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Lindenstraße und der Griesstraße ereignet hat. Eine 22-Jährige fuhr mit einem VW Golf die Griesstraße in Richtung Lindenstraße. An der Einmündung biegt die junge Frau in einem engen Bogen nach links auf die Lindenstraße ein und prallt mit einem auf der Gegenspur haltenden Audi E-Tron eines 57-Jährigen zusammen. Durch die auslösenden Airbags zog sich die Golf-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Um den VW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell