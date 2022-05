Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Tankstelle - Polizei nimmt Hinweise entgegen (06.05.2022)

Hilzingen (ots)

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen gewaltsam in eine Tankstelle in der Gewerbestraße einzudringen. Die Polizei stellte Beschädigungen des Flachdachs sowie Werkzeug der Täter fest. In das Innere gelangten diese jedoch nicht. Vermutlich sind die Unbekannten, während des Versuchs in das Gebäude zu gelangen, gestört worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu wenden.

