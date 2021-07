Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Geldbörse geraubt +++ Schockanrufer scheitert +++ Hundehalterin gesucht +++ Jugendliche angefahren +++

1.Angegangen und Geldbörse entwendet,

Wiesbaden, Herrngartenstraße, Donnerstag, 15.07.2021, 21:40 Uhr

(he)Gestern Abend wurde einem 57-jährigen Wiesbadener in der Herrngartenstraße die Geldbörse samt Reisepass geraubt. Der Täter wurde noch kurz verfolgt, später jedoch aus den Augen verloren. Der Geschädigte war um 21:40 Uhr gerade dabei seine Haustür aufzuschließen, als sich ein Täter von hinten näherte, das Opfer gegen die Tür drückte und Geldbörse sowie Reisepass aus der Hosentasche des Wiesbadeners zog. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bahnhofstraße und von dort weiter in Richtung Rheinstraße. Das Opfer verfolgte den Unbekannten noch kurz, musste jedoch im weiteren Verlauf die Verfolgung abbrechen. Der Mann sei 30-40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt, trage schwarze Haare sowie einen Dreitagebart. Der Täter sei mit grauen Kleidungsstücken, vermutlich einen Trainingsanzug bekleidet gewesen. Der Geschädigte beschreibt den Täter als "südländischen Phänotyp". Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2.Schockanrufer ohne Erfolg,

Wiesbaden, Karl-Arnold-Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 15:50 Uhr

(he)Sogenannte "Schockanrufer" meldeten sich gestern Nachmittag bei einer Wiesbadenerin aus der Karl-Arnold-Straße und versuchten sie zu einer Übergabe von 40.000 Euro zu bewegen. Die Frau verlangte jedoch zunächst mit einem Verwandten zu telefonieren, woraufhin die Anrufer aufgaben und von dem Opfer abließen. Bei der Angerufenen klingelte gegen 15:50 Uhr das Telefon und man erklärte, dass ihre Tochter eine "schwangere Frau angefahren und tödlich verletzt habe". Nun müsse die Angerufene 40.000 Euro Kaution zahlen, anderenfalls müsse die Tochter für mehrere Jahre ins Gefängnis. Fast waren die Täter erfolgreich, denn das angerufene Opfer war natürlich schockiert, wollte helfen und erklärte lediglich eine geringere Summe bezahlen zu können. Die Täter ließen sich darauf ein, rechneten jedoch nicht damit, dass die Wiesbadenerin auf einen Anruf bei einem Verwandten bestand. Daraufhin wurde das Telefonat beendet. Lassen Sie sich niemals mit solchen Geschichten hinters Licht führen. Keine Behörde, kein Amt, keine Staatsanwaltschaft und natürlich auch nicht die Polizei wird von Ihnen aus irgendwelche Gründen, über das Telefon angebahnt, Bargeld verlangen. Beenden Sie solche Telefonate immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

3.Durch Hundebiss verletzt - Hundehalterin gesucht, Wiesbaden-Bierstadt, Biegerstraße, Donnerstag, 15.07.2021, 10:20 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde in Bierstadt ein 58-jähriger Hundehalter auf seinem Spaziergang in der Feldgemarkung von Bierstadt, bzw. Erbenheim von einem fremden Hund leichtverletzt. Die Polizei sucht nun nach der Halterin des verursachenden Hundes. Der Mann war gegen 10:20 Uhr in Bierstadt mit seinem Border Colli-Mischling in Verlängerung der Biegerstraße auf einem Feldweg in Richtung Erbenheim unterwegs. Hier habe ein freilaufender Hund einen Hasen gejagt und plötzlich seinen eigenen Hund angegangen. Als der 58-Jährige dies verhindern wollte, schnappte der Hund nach der Hand des Wiesbadeners und verletzte ihn leicht. Anschließend rannte der Hund zu einer Frau, welche das Geschehen aus weiterer Entfernung beobachtet habe. Zwischenzeitlich rief die mutmaßliche Hundebesitzerin nach dem Hund, dieser habe jedoch nicht darauf reagiert. Die Frau wäre dann samt Hund schnell in Richtung Wallauer Straße davongegangen. Die Frau wird auf 25 bis 35 Jahre geschätzt, sei circa 1,75 Meter groß und trage schulterlange, blonde Haare. Sie sei mit einer blauen Jeans und einem weißen Oberteil bekleidet gewesen. Der Hund wird als "Schäferhundmischling" mit grau/weißem Fell, mit kräftiger Statur sowie "Schäferhundgröße" beschrieben. Hinweise auf den Hund sowie der unbekannten Frau nimmt das 4.Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4.Glasfläche durch Flaschenwurf beschädigt - hoher Sachschaden, Wiesbaden, Bleichstraße, Donnerstag, 15.07.2021, 00:40 Uhr

(he)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein unbekannter Täter durch einen Flaschenwurf die Glasfassade der am Platz der Deutschen Einheit gelegenen Sporthalle und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Wodkaflasche gegen 00:40 Uhr in der Nacht von einer männlichen Person im Bereich eines Aufganges gegen die Fassade geschleudert. Dadurch splitterte die dortige Glasfront. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise.

5.Jugendliche angefahren - Fahrer fährt weiter, Wiesbaden-Bierstadt, Biegerstraße, Wallauer Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 10:40 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Bierstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Jugendliche von einem PKW touchiert wurde, der Fahrer jedoch nur kurz stoppte und anschließend seine Fahrt fortsetzte. Den Angaben der Jugendlichen zufolge beabsichtigte diese an der Einmündung Wallauer Straße, Biegerstraße die Straße zu überqueren. Der PKW-Fahrer befuhr die Wallauer Straße in Richtung Schultheißstraße und bog in die Biegerstraße ein. Hierbei habe der PKW die Jugendliche touchiert. Der Fahrer sei nur kurz ausgestiegen, habe unmittelbar danach jedoch seine Fahrt weiter fortgesetzt. Die Fußgängerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo Verletzungen leichterer Art festgestellt wurden. Nach einer ambulanten Behandlung konnte die Entlassung erfolgen. Bei dem verursachenden Fahrzeug habe es sich um ein schwarzen PKW mit Wiesbadener Kennzeichen gehandelt. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

6.Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

