POL-WI: Maschinen aus PKW entwendet +++ in Keller eingebrochen +++ Roller entwendet +++ Verkehrskontrolle in Mainz-Kastel

Maschinen aus PKW entwendet +++ in Keller eingebrochen +++ Roller entwendet +++ Verkehrskontrolle in Mainz-Kastel

Wiesbaden

1. Werkzeuge aus PKW entwendet,

Mainz-Kastel, In der Witz, Dienstag, 13.07.2021, 17:00 Uhr - Mittwoch, 14.07.2021, 07:50 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich unbekannte Täter in Kastel in der Straße "In der Witz" an einem PKW zu schaffen und entwendeten aus diesem Elektromaschinen im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Fahrzeugverantwortliche stellte gestern gegen 07:50 Uhr fest, dass sein Fiat Panda von Unbekannten geöffnet worden war und aus dem Innenraum unter anderem ein Bohrhammer und eine Bohrmaschine der Marke Bosch fehlten. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mehrere Kellerverschläge gewaltsam geöffnet, Wiesbaden, Bierstadter Straße, Dienstag, 13.07.2021, 17:45 Uhr - Mittwoch, 14.07.2021, 06:40 Uhr

(he)Gestern Morgen mussten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Biertadter Straße feststellen, dass unbekannte Täter über Nacht elf Kellerverschläge gewaltsam geöffnet hatten. Teilweise kam es dabei zu Sachbeschädigungen. Bis dato steht noch nicht abschließend fest, was aus den Kellerparzellen entwendet wurde und welcher Gesamtschaden entstand. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter (0611) 345-2440 um Hinweise.

3. Roller gestohlen,

Wiesbaden-Dotzheim, Felsenstraße, Dienstag, 13.07.2021, 23:30 Uhr - Mittwoch, 14.07.2021, 11:00 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen in der Felsenstraße in Dotzheim abgestellten Motorroller im Wert von circa 750 Euro. Der Roller des Typs Wangye, ZSL wurde am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr auf der Straße vor der Wohnanschrift des Geschädigten abgestellt. Gestern, gegen 11:00 Uhr war der Roller dann verschwunden. Das Zweirad hat eine schwarz/orange Farbgebung. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 sich zu melden.

4. Mann mit offener Hose begegnet,

Wiesbaden, Am Kloster Klarenthal, Mittwoch, 14.07.2021, 20:05 Uhr

(he)Gestern Abend begegnete eine Spaziergängerin in der Feldgemarkung im Bereich des Kloster Klarenthals einem Mann, welcher seine Hose geöffnet hatte und dadurch einen freien Blick auf seinen Intimbereich gewährte. Die Wiesbadenerin war um 20:05 Uhr in der Gemarkung zwischen dem Kloster Klarenthal und dem Fasanerieweg unterwegs. Hier begegnete sie dem Mann. Dieser sprach die Dame nicht an und unternahm auch keine konkreten Handlungen. Auf die Spaziergängerin machte der Fremde jedoch einen verwirrten Eindruck. Weiterhin sei er circa 40 Jahre alt und 1,85 m - 1,90 m groß gewesen. Er habe dunkle Haare, einen schwarzen Pulli mit Reißverschluss sowie eine graue Jeans getragen. Laut der Mitteilerin habe er ein "arabisches Erscheinungsbild" gehabt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611>) 345-0 zu melden.

5. Verkehrskontrolle auf Theodor-Heuss-Brücke, Mainz-Kastel, Einmündung Rheinufer Mittwoch, 14.07.2021, 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Gestern wurde durch die Polizei in Mainz-Kastel an der Theodor-Heuss-Brücke eine Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten Zweirad und Ablenkung durchgeführt. In der Summe wurden nahe des Kasteller Bahnhofs 64 Fahrzeuge kontrolliert. Auf Grund der Witterungsverhältnisse war nur mäßiger Zweiradverkehr zu verzeichnen. In fünf Fällen wurden an Klein- und Leichtkrafträdern Ordnungswidrigkeiten und Fahrzeugmängel festgestellt und verfolgt. In zwei weiteren Fällen war die Betriebserlaubnis an Motorrädern auf Grund von Manipulationen erloschen. Dabei handelte es sich in einem Fall um einen 16-jährigen Mainzer, der an seinem YAMAHA Kraftrad bis 125 ccm³ unzulässige Brems- und Kupplungshebel verbaut hatte. Insbesondere bei Bremshebeln handelt es sich um sicherheitsrelevante Bauteile eines Kraftrads. Weichen diese genehmigungspflichtigen Handbremshebel von den Originalteilen des Fahrzeugherstellers ab, muss eine Prüfung und Genehmigung der Bauart und Materialbeschaffenheit erfolgen. In der Regel erfolgt diese Prüfung und Genehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt. Im vorliegenden Fall bestand ein solcher Nachweis nicht. Die Fahrzeugteile stammten aus Fernost und wurden augenscheinlich keiner Prüfung unterzogen. Das Krad wurde vor Ort stillgelegt.

Bei einem 19-jährigen Wiesbadener wurden zudem diverse leistungssteigernde Manipulationen an seinem Kraftrad festgestellt. Zum einen hatte er einen offenen Luftfilter an seinem Kraftrad verbaut, der für die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen ist. Ein unzulässiges Motor-Steuermodul sowie ein Schaltautomat aus dem Motorradrennsport, ein sogenannter Quickshifter, wurden ebenfalls entdeckt. Der Quickshifter ermöglicht das Hochschalten ohne die Kupplung zu betätigen. Zum Zwecke einer Gutachtervorführung wurde das Krad sichergestellt und abgeschleppt. (siehe Lichtbild)

Des Weiteren wurde in 44 Fällen die verbotswidrige Nutzung eines Handys festgestellt. Dabei handelte es sich in 43 Fällen um Kfz-Führer, in einem Fall um einen Fahrradfahrer.

