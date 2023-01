Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fahrer eines schwarzen Kia Sportage mit KN-Kennzeichen verursacht Unfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Ein Fahrer eines schwarzen Kia Sportage hat am Dienstagabend, gegen 21.10 Uhr, einen Verkehrsunfall an der Einmündung der Freiligrathstraße auf die Arminstraße verursacht und ist anschließend geflüchtet. Zur genannten Zeit bog der Fahrer des Kia Sportage von der Freiligrathstraße nach links auf die übergeordnete Arminstraße ab, ohne auf einen bevorrechtigten Ford Fiesta zu achten, dessen 23-jähriger Fahrer auf der Arminstraße in Richtung Sturmbühlstraße unterwegs war. Um eine Kollision mit dem einbiegenden Kia zu verhindern, leitete der Fiesta-Fahrer eine Vollbremsung ein, wich nach rechts aus und prallte hierbei mit einer Straßenlaterne zusammen. Ohne anzuhalten oder sich sonst um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, setzte der Fahrer des Kias mit KN-Kennzeichen seine Fahrt in Richtung Sturmbühlstraße fort. An dem Ford und der Straßenlaterne entstand Sachschaden von über 6000 Euro. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen zu dem Unfallverursacher eingeleitet und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell