POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am 16.06.2022 um 11:30 Uhr fuhr der 85-Jährige Unfallverursacher mit seinem VW von der Kirschenstraße in Richtung Speyer. Hierbei übersah er eine 32-Jährige vorfahrtsberechtigte Seat-Fahrerin, welche von Speyer kommend in Richtung Hockenheim fuhr. Infolge dessen kam es zum ...

mehr