Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Kind leicht verletzt, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Beim Versuch, gegenüber dem Marktplatz rückwärts aus einer Parkbucht auszufahren, übersah am Dienstag, 12.07.2022 gegen 16:20 Uhr ein Renault-Fahrer ein 9-jähriges Kind, welches in diesem Moment auf seinem Tretroller hinter dem Pkw durchfahren wollte. Das Kind wurde durch die Berührung umgestoßen, stürzte zu Boden und wurde hierdurch leicht verletzt. Der Pkw Führer stieg zwar aus und sprach das Kind kurz an, setzte sich dann aber in sein Fahrzeug und fuhr davon. Einer Zeugin, welche den Vorfall beobachtet hatte, gelang es, von dem Pkw ein Foto zu machen. Der eintreffenden Polizeistreife des Polizeireviers Breisach konnte so das Kennzeichen übermittelt werden. Es handelte sich um eine französische Zulassung. Das Polizeirevier Breisach bittet weitere Zeugen, welchen den Verkehrsunfall beobachtet haben sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

