Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch-Kollnau: Kind angefahren

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.07.22, befuhr ein Autofahrer gegen 13:15 Uhr die Hauptstraße in Kollnau in Richtung Gutach. Ein fast 8-jähriger Junge überquerte in der Nähe der Einmündung Hildastraße die Hauptstraße an der für ihn grün zeigenden Fußgängerampel mit seinem (nicht elektrisch unterstützten) Tretroller. Aus noch nicht feststehender Ursache übersah der 1947 geborene Autofahrer offensichtlich sowohl das für ihn geltende Rotlicht als auch den Jungen, der sich bei "Fußgängergrün" bereits auf der Fahrbahn befand. Möglicherweise spielen Licht-/Schattenverhältnisse eine wesentliche Rolle bei diesem Verkehrsunfall. Bei der Kollision mit dem Auto stürzte der Junge auf die Straße und verletzte sich, weshalb er in medizinische Betreuung übergeben werden musste. Die Ermittlungen dauern an.

