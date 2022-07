Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Pkw macht sich selbstständig

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Dienstag, 12.07.2022, parkte eine Pkw-Lenkerin gegen 19:20 Uhr ihren Mercedes in der Bergstraße und stieg aus. Danach rollte das Fahrzeug auf der abschüssigen Straße los. Offensichtlich hatte die Frau vor dem Verlassen des Fahrzeuges vergessen, die Feststellbremse zu betätigen. Beim Versuch, in den rollenden Pkw einzusteigen, verletzte sie sich leicht. Der Mercedes rammte schließlich einen weiteren ordnungsgemäß geparkten Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Schaden in Höhe von jeweils ca. 5000 EUR. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell