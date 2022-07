POL-FR: Waldkirch: Motorrad zu laut

Freiburg (ots) - Am Montag, 11.07.22, befuhr ein Autofahrer gegen 13:15 Uhr die Hauptstraße in Kollnau in Richtung Gutach. Ein fast 8-jähriger Junge überquerte in der Nähe der Einmündung Hildastraße die Hauptstraße an der für ihn grün zeigenden Fußgängerampel mit seinem (nicht elektrisch unterstützten) Tretroller. Aus noch nicht feststehender Ursache übersah der 1947 geborene Autofahrer offensichtlich sowohl ...

