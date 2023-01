Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler - Rietheim, K 5734) Sprinter auf winterglatten Straße in einen Graben gerutscht und zur Seite gekippt

VS-Pfaffenweiler - Rietheim, K 5734, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein Fahrer eines Mercedes-Sprinters ist am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Fahrt von Rietheim in Richtung Pfaffenweiler auf der zu dieser Zeit winterglatten Kreisstraße 5734 von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Graben gerutscht. Dort kippte der Sprinter um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 22-jährige Sprinter-Fahrer blieb unverletzt. Dennoch fuhr ein Rettungswagen vorsorglich zur Unfallstelle. An dem Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Auch die Feuerwehrabteilungen Rietheim und Weilheim waren bei dem Unfall eingesetzt. Der umgekippte Sprinter wurde schließlich von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

