Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220927.5 Heide: Diebstahl aus Containern

Heide (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife zwei Männer festgenommen, die sich an zwei Containern auf dem Gelände eines Elektrofachhandels bedient hatten. Beide stammten aus Dithmarschen, einer von ihnen räumte die Tat ein.

Gegen 03.00 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er zwei Personen entdeckt hatte, die sich an einem Container für Elektroschrott und an einem für Restmüll auf dem Gelände eines Geschäftes in der Schanzenstraße zu schaffen machten. Bei Eintreffen der Polizei versuchten die Männer sich zu verstecken, die Einsatzkräfte sahen sie jedoch und nahmen sie fest. Bei einem der Beschuldigten fanden die Beamten zwei entwendete Kleinteile sowie ein Messer, der zweite hatte lediglich persönliche Gegenstände bei sich. Die Polizisten stellten die Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die 34- und 39-Jährigen vor Ort.

Merle Neufeld

