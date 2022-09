Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220927.1 Wilster: Junge Frau wird Opfer von Betrügern

Wilster (ots)

Telefonbetrügern ist es in der vergangenen Woche gelungen, eine Frau aus Wilster durch Auftischen einer unwahren Geschichte zu einer Überweisung von mehreren tausend Euro zu bewegen. Das Geld holte sich die Geschädigte glücklicherweise gerade noch rechtzeitig zurück.

Bereits am letzten Mittwoch und Donnerstag erhielt eine 20-Jährige mehrere Handyanrufe. In englischer Sprache teilten ihr unterschiedliche Personen mit, dass ihr Konto angeblich zu Geldwäsche-Zwecken missbraucht werde. Außerdem sollten Straftäter ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel verwenden. In diversen Gesprächen gelang es den Tätern, die Geschädigte von der Richtigkeit der Story zu überzeugen und sie zur Sicherung ihres Vermögens zu einer Überweisung von 15.500 Euro zu bewegen. Eine zweite Überweisung, die die Anzeigende tätigen sollte, schlug fehl. Am Donnerstagnachmittag berichtete die Wilsteranerin schließlich ihrem Vater von den Geschehnissen. Gemeinsam suchten Vater und Tochter zwecks der Anzeigenerstattung unverzüglich die Polizei auf, von wo aus ein Beamter sie direkt zur Bank schickte, um die Überweisung rückgängig zu machen, was letztlich auch gelang.

Der Fall zeigt, dass Telefonbetrüger auch vor jüngeren Menschen nicht zurückschrecken. Auch sie sollten vorsichtig sein, wenn Bankgeschäfte über Telefon angeleiert oder persönliche Daten abgefragt werden. Die beste Reaktion ist, das Telefonat sofort zu beenden. Wer ein berechtigtes Anliegen hat, wird sich auf anderem Wege erneut melden.

Merle Neufeld

