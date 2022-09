Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220926.15 Itzehoe: Auseinandersetzung am ZOB

Itzehoe (ots)

Am Samstagabend sind am Itzehoer ZOB nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Personengruppen aneinandergeraten. Im Zuge dessen kam es zum Einsatz von Schreckschusswaffen und zu einer Bedrohung zweier junger Frauen. Einsatzkräfte nahmen drei männliche Personen fest.

Kurz nach 22.00 Uhr stritten am Theodor-Heuss-Platz zwei Gruppen junger Männer miteinander. Nach Zeugenangaben schrien sie sich an und schlugen aufeinander ein. Als es zum Gebrauch von Schreckschusswaffen kam, verließen zwei zufällig anwesende Passantinnen den Ort fluchtartig und alarmierten die Polizei. Die Beteiligten der Auseinandersetzung entfernten sich ebenfalls in alle Richtungen, drei von ihnen bedrohten hierbei die zwei 20-Jährigen. Das Trio nahmen Streifen schließlich in der Adenauerallee fest. Bei ihnen handelte es sich um einen 17-Jährigen und zwei 18-Jährige, die sich zu dem Gesamtsachverhalt nicht äußerten. Bei zwei von ihnen fanden die Beamten Schreckschussmunition und im Nahbereich zwei Schreckschusswaffen, derer sich die drei jungen Männer zuvor offensichtlich entledigt hatten.

Die Beschuldigten erhielten einen Platzverweis für den Itzehoer ZOB und müssen sich nun wegen der Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell