POL-IZ: 220926.14 Heide: Patient im Krankenhaus bestohlen

Lohe-Rickelshof (ots) - Am Samstagabend ist es in Lohe-Rickelshof zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Der Täter entwendete Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 19.15 Uhr bis 22.35 Uhr verließen die Bewohner des Objektes in der Kirchenallee ihr Zuhause. Bei ihrer Rückkehr stellten sie dann fest, dass sie Besuch von einem Einbrecher hatten. Der war gewaltsam durch die Terrassentür in das ...

mehr