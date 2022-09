POL-IZ: 220926.11 Lohe-Rickelshof: Bei Einbruch Bargeld entwendet

Hollingstedt (ots) - Einen enorm hohen Schaden hat ein Unbekannter dadurch angerichtet, dass er Eisenteile in einem Maisfeld in Hollingstedt versteckte, die in einen Häcksler gerieten und das Mähwerk zerstörten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. In der Nacht zum Samstag meldete sich ein Mann bei der Polizei, der mit Mäharbeiten auf einem Feld in der Straße Olenkamp betraut ...

