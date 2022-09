POL-IZ: 220926.9 Büsum: Einbruch in Wohnung

Reinsbüttel (ots) - Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche hat sich ein Dieb in einen Schuppen in Reinsbüttel eingeschlichen und sich an dort Gelagertem bedient. Ein Bewohner bemerkte den Unbekannten und schlug ihn in die Flucht. Gegen 06.00 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass die Tür seines Schuppens auf dem Grundstück im Möhlenweg geöffnet war, als plötzlich ein Fremder aus dem Inneren herausstürmte und ...

mehr