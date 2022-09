Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220926.8 Reinsbüttel: Ungebetener Gast in Schuppen

Reinsbüttel (ots)

Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche hat sich ein Dieb in einen Schuppen in Reinsbüttel eingeschlichen und sich an dort Gelagertem bedient. Ein Bewohner bemerkte den Unbekannten und schlug ihn in die Flucht.

Gegen 06.00 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass die Tür seines Schuppens auf dem Grundstück im Möhlenweg geöffnet war, als plötzlich ein Fremder aus dem Inneren herausstürmte und davonlief. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und ergriff den Flüchtenden nach wenigen Metern. Der Unbekannte bewarf den Verfolger daraufhin mit zwei zuvor entwendeten Ölkanistern, riss sich los und rannte in Richtung der Hauptstraße davon. Eine spätere Nachschau im Schuppen ergab, dass der Dieb dort verwahrte Lebensmittel konsumiert hatte und vermutlich einige Dinge entwenden wollte. Ob der Mann bis auf die Kanister tatsächlich etwas mit sich nahm, war zunächst unklar.

Laut dem Anzeigenden war der Täter etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet, möglicherweise trug er Arbeitsbekleidung. Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können, sollten sich bei der Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 melden.

Merle Neufeld

