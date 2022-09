Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220926.10 Hollingstedt: Sachbeschädigung an Maishäcksler

Hollingstedt (ots)

Einen enorm hohen Schaden hat ein Unbekannter dadurch angerichtet, dass er Eisenteile in einem Maisfeld in Hollingstedt versteckte, die in einen Häcksler gerieten und das Mähwerk zerstörten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Nacht zum Samstag meldete sich ein Mann bei der Polizei, der mit Mäharbeiten auf einem Feld in der Straße Olenkamp betraut war. Kurz vor Ende der Arbeiten vernahm der Anzeigende einen lauten Knall, auf den der Häcksler stoppte und die Messerwalze ausfiel. Wie sich herausstellte, waren Eisenteile, die der Detektor des Fahrzeugs nicht erkannte, durch den Häcksler geraten und haben Schäden in der Messerwalze angerichtet. Der Sachschaden dürfte sich auf 70.000 Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, die die Eisenteile scheinbar absichtlich in dem Maisfeld verbargen, sollten sich bei der Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 2559920 melden.

Merle Neufeld

