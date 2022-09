Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220926.12 Itzehoe: Unfall unter dem Einfluss von Alkohol

Itzehoe (ots)

Am Samstagabend hat die Fahrerin eines Taxis eine E-Bikerin in Itzehoe übersehen und angefahren. Wie sich herausstellte, stand die Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich von Medikamenten.

Gegen 18.00 Uhr parkte die Fahrerin eines Taxis mit ihrem Wagen am Straßenrand des Kremper Weges. Von hier aus beabsichtigte sie anzufahren und übersah dabei eine E-Bikerin, die das Taxi in Richtung Nordoe passierte. Es kam zu einer Kollision, die Zweiradfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten Beamte bei der Unfallverursacherin einen Atemalkoholwert von 0,45 Promille fest. Zudem räumte die Itzehoerin ein, in der Vergangenheit Medikamente konsumiert zu haben. Aufgrund des Anfangsverdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs ordneten die Polizisten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten der Beschuldigten das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge.

Die verletzte Radlerin kam in ein Krankenhaus, an ihrem Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Merle Neufeld

