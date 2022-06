POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße, Liebfrauenpark/ Diebe bestehlen Jugendlichen

Coesfeld (ots) - Bei den Ermittlungen zur Sachbeschädigung eines Wohnmobils an der Schulstraße in Davensberg sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Bereits im Mai haben Unbekannte das Fahrzeug beschädigt und einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am 23.05.22 und 9 Uhr am 25.05.22. Das Wohnmobil stand an der Straße ...

mehr