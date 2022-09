POL-IZ: 220927.3 Itzehoe: Auto fährt gegen Laterne-Fahrerin leicht verletzt

Itzehoe (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in den verschlossenen Bereich eines Carports gekommen. Der Dieb erbeutete unter anderem zwei Fahrräder, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Samstag bis zum Sonntag, 15.45 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Carportabteil in der Königsberger Allee. Aus dem Inneren stahl er ein E-Bike von Kalkhoff, ein ...

