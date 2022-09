Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220927.4 Oelixdorf: Einbrecher durchwühlen Wohnung

Oelixdorf (ots)

Am Montagvormittag durchwühlten unbekannte Täter die Wohnung eines 31jährigen Oelixdorfers in der Chaussee. In der Zeit zwischen 6:54 h und 11:30 Uhr gelangten sie über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes zur Wohnungstür und öffneten diese auf unbekannte Weise. Nachdem die Wohnung nach Wertsachen durchwühlt wurde, entwendeten die Täter jeweils einen Fernseher und eine Soundbar aus dem Schlaf- und dem Wohnzimmer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell