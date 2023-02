Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag, 12. Februar 2023, gegen 5.25 Uhr, stand ein 27-jähriger Mann aus Cloppenburg vor einer Diskothek in der Bahnhofstraße und wartete dort auf ein Taxi, als im Vorbeigehen eine bislang unbekannte, männliche Person ihm eine Kopfnuss gab und anschließend zu einer Frau in einen Pkw gestiegen war und fortfuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

In der Zeit Samstag, 11. Februar 2023, und Sonntag, 12. Februar 2023, 10.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person über die Eingangstür in ein Café in der Kirchhofstraße einzubrechen. Dabei wurde die Glasfüllung der Eingangstür beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Pkw-Aufbruch

Am Sonntag, 12. Februar 2023, zwischen 7.00 Uhr und 21.20 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Beifahrerscheibe eines BMW 530d ein, welcher in der Kirchhofstraße stand und entwendete ein Portemonnaie. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 12. Februar 2023, um 11.42 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Essen (Oldenburg) auf der Molberger Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 12. Februar 2023, gegen 4.42 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Ganderkesee auf der B213 in Richtung A1 und wollte diese an der Abfahrt Cloppenburg-Nord verlassen. Auf der Abfahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille, zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 11. Februar 2023, gegen 8.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug den Außenspiegel eines geparkten Skoda Octavia. Anschließend verließ die Person unerlaubt den Unfallort. Ein Zeuge hatte den Geschädigten darauf angesprochen, dass ein schwarzer VW Polo der Schaden verursacht habe. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 10. Februar 2023, 17:05 Uhr und Samstag, 11. Februar 2023, 10:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto einen BMW X3 xDrive30e, welcher in der Straße Am Alten Gaswerk stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

