Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 11.02.2023, ist es in der Zeit von 10:25 Uhr bis 10:40 Uhr auf dem Parkplatz des Markant-Marktes in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der beschädigte PKW Audi Q3 in schwarz war auf dem Parkstreifen zur Bakumer Straße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-8084860 zu melden.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Nacht von Freitag, 10.02.2023, auf Samstag, 11.02.2023, ist es in der Kolpingstraße zu einem Fahrraddiebstahl von 3 Jugendtrekkingrädern gekommen. Bei dem entwendeten Diebesgut handelt es sich um sehr farbauffällige Räder in orange/schwarz, blau/rot und blau. Wer Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat oder Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, dem 11.02.2023, befuhr gegen 13:50 Uhr ein 25-Jähriger aus Unna mit seiner Lkw-Anhänger-Kombination die Bruchweidenstraße in Goldenstedt, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Nach Einleitung des Strafverfahrens wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Urkundenfälschung

Am Sonntag, dem 12.02.2023, konnte bei einer Verkehrskontrolle gegen 00:50 Uhr auf der Oldenburger Straße festgestellt werden, dass an dem kontrollierten Fahrzeug amtliche Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht worden sind. Das geführte Fahrzeug war nicht angemeldet und damit weder versichert noch versteuert. Weiter ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hat.

Damme - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am 12.02.2023, gegen 01:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Gehrde die Vördener Straße in 49401 Damme. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Diebstahl aus Verbrauchermarkt

Am Samstag, 11.02.2023, kam es gegen 19:30 Uhr durch eine derzeit unbekannte männliche Person im Lidl-Markt an der Südholter Straße in Bakum zu einem Ladendiebstahl. Der Beschuldigte begab sich mit einem gefüllten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich vor den Markt, ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Hierbei wurde er durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet und verfolgt. Der Beschuldigte ließ den gefüllten Einkaufswagen auf dem Parkplatz zurück und flüchtete über ein angrenzendes Grundstück in unbekannte Richtung. Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 165 cm groß - dünne Statur - graue Arbeitsjacke - helle Hose - dunkle/schwarze Haare - dunkler/schwarzer Bart

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, dem 12.02.2023, befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 04:00 Uhr den Visbeker Damm in Visbek und entschlossen sich zur Kontrolle eines entgegenkommenden PKW. Nachdem die Beamten gedreht hatten, hielt der PKW am Fahrbahnrand an. Die Beamten konnten beobachten, wie der Fahrzeugführer und die Beifahrerin ausstiegen und die Plätze tauschten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der ursprüngliche 25-jährige Fahrzeugführer aus Großenkneten deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem 25-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Vechta - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag, dem 11.02.2023, beobachteten Zeugen gegen 16:50 Uhr, wie eine männliche Person einen Tontopf von der Anna-Brücke (Stukenborg) auf die Bundesstraße 69 in 49377 Vechta herabwarf. Ein Fahrzeugführer, der die B69 befuhr, konnte dem herabfallenden Tontopf auf der Fahrbahn noch ausweichen. Der 32-jährige Täter konnte im Nahbereich durch die Polizeibeamten festgestellt und identifiziert werden.

