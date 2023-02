Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 11.02./12.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl -

In der Nacht vom 10.02.2023 auf den 11.02.2023 entwenden bislang unbekannte Täter aus einem verschlossen an der Deichstraße, 26676 Barßel, abgestellten Pkw Mercedes (Cabrio) das Lenkrad, Fußmatten und einen im Fahrzeug befindlichen Präsentkorb. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (0449193160) oder der Polizei Barßel (04499922200) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 11.02.2023, gegen 21:40h, befährt ein 19-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw, Audi Q7, die Europastraße in 26169 Friesoythe. Hier wird er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass gegen den 19-jährigen ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Gegen den 19-jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Barßel -versuchter Einbruchdiebstahl-

In der Nacht vom 10.02.2023, auf den 11.02.2023 verschaffen sich bislang unbekannte Täter Zugang in die IGS, "Westermarkstraße", 26676 Barßel. Hier kann lediglich ein Klassenraum betreten werden. Entwendet wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden am einem Fenster in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (0449193160) oder der Polizei Barßel (04499922200) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln-

Am 12.02.2022, gegen 02:52h, befährt ein 27-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw Skoda die Straße "Grüner Hof", 26169 Friesoythe. Hier wird er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogenvortest bestätigt diesen Verdacht. Dem 27-jährigen wird daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe -Verkehrsunfallflucht-

Am 11.02.2023 zwischen 07:00h und 14:00h, beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den an der "Barßeler Straße", 26169 Friesoythe, abgestellten Pkw Mercedes (V-Klasse) eines 41jährigen Friesoythers. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (0449193160) in Verbindung zu setzen.

