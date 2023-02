Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Ladendiebstahl

Am Freitag, 10. Februar 2023, um etwa 14:35 Uhr, betraten eine weibliche und zwei männliche Personen (33, 33 und 35 Jahre) mit einem Kinderwagen ein Einzelhandelsgeschäft in Molbergen an Straße Alter Schützenplatz. Im Geschäft verstauten sie 39 Getränkedosen im Kinderwagen, zahlten zwei Waren an der Kasse und passierten den Kassenbereich, ohne den Warenwert der Getränkedosen zu entrichten. Die drei Personen konnten durch einen Zeugen gestellt werden. Es wurde ein Ermittlungserfahren gegen die Täter eingeleitet.

Cloppenburg - Einbrüche in Mobilfunkgeschäfte Am Samstag, 11. Februar 2023, um etwa 01:10 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Glastür eines Mobilfunkgeschäftes in Cloppenburg an der Lange Straße. Hier entwendeten sie mehrere Vorführgeräte. Kurze Zeit später um etwa 01:30 Uhr wurde die Glastür eines benachbarten Mobilfunkgeschäftes angegangen. Auch hier wurden diverse Vorführgeräte entwendet. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Brand in Erdgeschosswohnung Am Freitag, 10. Februar 2023, um etwa 21:29 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung in Cloppenburg im Wallfahrtsweg. Durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte der Brand gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt, so dass der ebenfalls ausgerückte Rettungsdienst nicht tätig werden musste. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Vechta/Cappeln - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, 10. Februar 2023, um 10:53 Uhr, wurde der Polizei eine stark alkoholisierte Person gemeldet, die sich in Vechta in einem Getränkemarkt in der Rembrandtstraße aufhielt und anschließend mit einem PKW davonfuhr. Kurze Zeit später konnte das entsprechende Fahrzeug in Cappeln in der Klosterstraße vor einem Wohnhaus angetroffen werden. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr besetzt. Vor Ort konnte schließlich eine stark alkoholisierte männliche Person (37 Jahre) durch die Polizei angetroffen werden. Da sowohl die passende Personenbeschreibung und weitere Umstände den Verdacht erhärteten, dass es sich hierbei um den verantwortlichen Fahrzeugführer handelte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet sowie die Beschlagnahme des Führerscheines durchgeführt.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 10. Februar 2023, gegen 08:10 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Lastruper mit seinem PKW die Vlämische Straße von der Straße Dillen kommend in Richtung Ortsmitte. Auf Grund einer den Straßen-/Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er durch einen Vorgarten fuhr und gegen eine Hauswand prallte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 80.000 Euro.

Löningen - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 10. Februar 2023, gegen 11:45 Uhr, befuhren ein 27-jähriger aus Twist mit seinem LKW, ein 55-jähriger Rheiner mit seinem PKW und ein 47-jähriger Lingener mit seinem Sattelzug in dieser Reihenfolge in Löningen die Herzlaker Straße in Richtung Lingen. Die erstgenannten mussten ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Dieses erkannte der Fahrer des dritten Fahrzeugs zu spät und fuhr auf den PKW auf, der dadurch auf den LKW geschoben wurde. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 17.000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 10. Februar 2023, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer in Garrel die Garreler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dieser auf das in gleiche Richtung fahrende Mofa eines 16-jährigen Garrelers auf. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

