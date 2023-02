Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Lattweg, einen E-Scooter des Herstellers Segway-Ninebot, Modell MAX. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Tuning

Am Donnerstag, 09. Februar befuhr ein 26-Jähriger aus Essen (Oldenburg) mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta. Am Fahrzeug war der Fahrtrichtungsanzeiger auf sogenanntes "US-Standlicht" umprogrammiert worden. Dieses hate zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, 15.10 Uhr, beabsichtigte ein 67-jähriger Mann aus Verl (Nordrhein-Westfalen) mit seinem Sattelzug von der Autobahnausfahrt in Bakum nach links auf die Vechtaer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Transporter mit Anhänger eines 28-Jährigen aus Löningen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Zugmaschine des 67-Jährigen und dem Anhänger des 28-jährigen. Durch den Unfall wurde der 28-jährige leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit noch nicht bekannt.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 07. Februar 2023, wurde ein 27-jähriger Fahrer einer Fahrzeugkombination, bestehend aus PKW und Anhänger, wohnhaft in Holdorf, auf der Harmer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Den Halter des Gespanns, ein 30-jähriger Mann aus Vechta, erwartet ein gesondertes Strafverfahren, weil er veranlasst hatte, dass der Holdorfer trotz nicht vorhandener Fahrerlaubnis die Fahrzeugkombination im öffentlichen Verkehrsraum führte.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, 09.30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger mit einem Pkw in Vechta die Straße Am Schützenplatz in Fahrtrichtung Diepholzer Straße. Ein 20-jähriger aus München befuhr mit einem Pkw die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als der 17-Jährige nach links auf die Diepholzer Straße abbiegen wollte, übersah er den Pkw des 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht zurzeit noch nicht fest.

Damme - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Mittwoch, 08. Februar 2023, kam es gegen 18.30 Uhr in der Mühlenstraße zum Diebstahl eines Mobiltelefons: Zwei bislang unbekannte, männliche Personen betraten das Geschäft der 61-jährigen Inhaberin. Während sie von einem der beiden Männer auf englischer Sprache ein Gespräch verwickelt wurde, entwendete der andere ihr rosafarbenes Mobiltelefon IPhone 12. Beide Männer sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Bildes

Am Dienstag, 07. Februar 2023, zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Wohn- und Geschäftshaus eines 55-jährigen Lohners den Print: "Lohner Landkarte um die Jahrhundertwende" ca. 1900, Hövermanns Wiesen". Bei dem Gebäude handelt es sich um ein "Durchgangshaus". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, gegen 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Hakenstraße die Geldbörse samt Inhalt einer 63-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden. Das Portemonnaie ist von dem Designer Michael Kors und braunfarben. Es befand sich zum Tatzeitpunkt in der Handtasche der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand

Am Donnerstag, zwischen 04.30 Uhr und 05.30 Uhr gerieten in der Badergasse ein Brennholzlager mit anliegendem Schuppen, sowie ein dahinter befindlicher Zaun in Brand. Der Schuppen, sowie darin befindliche Gegenstände, wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Über die Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer.

