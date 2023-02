Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag, den 23.Januar 2023, gegen 00.00 Uhr, und Montag, den 30.Januar 2023, um 15.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Marschstraße einzudringen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, wurde gegen 15.45 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Friesoythe in der Barßeler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Eltern in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

