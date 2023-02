Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Ergänzungsmitteilung zu den Bergungsarbeiten auf der L843

Durch den umgekippten Gefahrgutlastzug sind nach bisherigen Schätzungen ca. 500 Liter Schwefelsäure ins Erdreich eingedrungen. Der betroffene Bereich muss großflächig ausgekoffert werden. Mit diesen Arbeiten wurde eine Spezialfirma aus Bramsche betraut, die sich derzeit auf der Anfahrt befindet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Vollsperrung am Harmer Holz aufgrund der Auskofferungsarbeiten noch bis ca. 19.00 Uhr aufrecht erhalten bleiben muss. Aufgrund der Verunreinigung des Erdreichs sind sämtliche mit der Beförderung des Gefahrguts in Zusammenhang stehenden Firmen und Personen in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten. Strafrechtliche Konsequenzen werden derzeit geprüft. Die bislang vorliegende Schadenshöhe beträgt etwa 72.000 Euro. Die Kosten für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind hierin noch nicht enthalten.

