Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei in der Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstagabend, 16. Juli 2022, kam es in der Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien. Als zahlreiche Beamte gegen 20.20 Uhr an der Straße Wiehagen eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die Beamten erteilten Platzverweise und leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell