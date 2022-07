Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Sachbeschädigung in Ückendorf/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung in Ückendorf. Zwei Männer, 32 und 37 Jahre alt, informierten die Beamten am vergangenen Freitag, 15. Juli 2022, um 16 Uhr, nachdem sie festgestellt hatten, dass auf dem Spielplatz einer Gartenanlage zwischen Hollandstraße und dem Wattenscheider Bach in Ückendorf das Seil einer Schaukel durchtrennt und Schrauben unter der Schaukel und an der Rutsche ausgelegt wurden. Die Männer gaben an, dass die Schaukel um 13 Uhr desselben Tages noch unbeschädigt war. Schon am Mittwoch, 13. Juli 2022, gab es einen Einsatz auf dem Gelände, nachdem eine Gartenlaube in Flammen aufging und Spielgeräte beschädigt wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

