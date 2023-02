Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 8. Februar 2023, gegen 07.55 Uhr befuhr ein 51-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe. Hier touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW und setzte seine Fahrt fort. Dieser Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Fahrer kurze Zeit später ermittelt werden. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrer des geschädigten LKW ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Saterland OT Scharrel - Autofahrt eines Tatverdächtigen endet in der JVA (mit Fotos)

Am Dienstag, 7. Februar 2023, gegen 10.30 Uhr, meldete sich ein 25-jähriger Mann aus Scharrel bei der Polizei und gab an, dass soeben ein Mann, der in einen Graben gefahren war, an seiner Wohnanschrift in der Straße Am Ostermoor vorstellig geworden sei. Dieser bat darum, seinen PKW aus dem Graben zu ziehen. Nachdem der Zeuge dies ablehnte, sei der Mann zu Fuß an der Unfallörtlichkeit vorbei in Richtung Scharrel gelaufen. Im Zuge der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass der PKW weder zugelassenen, noch versichert war. Nach einer Durchsicht des unverschlossenen Fahrzeugs sowie der Zeugenangaben ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass das Fahrzeug von einem 30-jährigen Mann aus Friesoythe genutzt worden war. Dieser ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der 30-Jährige gegen 12.00 Uhr auf einem Fahrrad fahrend auf der Bundesstraße B401 (Barßeler Straße) in Friesoythe OT Ikenbrügge angetroffen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 30-Jährige das Fahrrad auf seinem Weg von Scharrel nach Friesoythe entwendet haben könnte. Hier ergab sich auch der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen und Alkohol stehen und das Auto, welches zurückgelassen wurde, unter diesem Einfluss gefahren haben könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, ebenso ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 0,19 Promille, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Den 30-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. Aufgrund eines offenen Haftbefehls wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen nicht entlassen, sondern direkt in eine JVA gebracht. Sachdienliche Hinweise zum möglichen Fahrraddiebstahl nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

