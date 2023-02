Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Update zum Gefahrgutunfall

Gestern, gegen 14.40 Uhr, kam es auf der Essener Straße (L843) zu einem Gefahrgutunfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5436706

Die Sperrung der Landesstraße wird noch voraussichtlich bis in den frühen Abend andauern.

Vechta - Bargeld entwendet

Von Freitag, 03. Februar 2023, 16.45 Uhr bis Montag, 06. Februar 2023, 20.45 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Landwehrstraße Zugang zu einem verschlossenen Büroraum eines Wohnheims und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl

Am Mittwoch, 8. Februar 2023, zwischen 7.30 Uhr und 14.50 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Abstellraum an einem Haus in der Straße Hugenotten ein verschlossenes Pedelec der Marke Morrison und ließ dafür ein entwendetes Mountainbike zurück. Der Eigentümer des Pedelecs hatte in den Sozialen Medien gesehen, dass jemand eben dieses Mountainbike vermisste. So konnte der Eigentümer ermittelt und das Mountainbike ausgehändigt werden. Dieses war zuvor in den Vormittagsstunden an der Grundschule im Höner-Mark-Weg entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Gartenhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. Februar 2023, und Mittwoch, 8. Februar 2023, 12.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in ein Gartenhaus im Lieschweg ein und entwendete zwei verschlossene E-Bikes der Marke Pegasus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Einbruch

Am Mittwoch, 8. Februar 2023, zwischen 9.30 Uhr und 10.55 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Haus in der Weidenstraße ein und entwendeten Bargeld.

In der Zeit zwischen 6.20 Uhr und 14 Uhr, brachen zudem bislang Unbekannte in ein Haus in der Waoterlaoge ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen PC sowie eine Kreditkarte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 7. Februar 2023, 16.30 Uhr und Mittwoch, 8. Februar 2023, 6.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Bagger und einem Radlader, welche in der Straße Im Eichengrund standen, insgesamt 450 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 11. Januar 2023, und Montag, 6. Februar 2023, kam es zum wiederholten Male in der Industriestraße zu Sachbeschädigungen an einer Vielzahl von Holzpollern und Absperrpfosten. Diese wurden durch eine unbekannte Person abgesägt bzw. herausgezogen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 8. Februar 2023, 9.40 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Burgstraße in Fahrtrichtung Rathaus in Vechta. Als der Pkw-Fahrer nach rechts abbiegen wollte, kollidierte er mit einer 16-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta, wobei sich die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zuzog.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, 3. Februar 2023, zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, in der Straße Im Hofe vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mercedes Benz ML 320 in schwarz. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 2.500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 8. Februar 2023, um 16.15 Uhr, warteten eine 34-jährige Autofahrerin aus Sulingen, ein 27-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt und ein 48-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt verkehrsbedingt auf der Vechtaer Straße. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen übersah die wartenden Fahrzeuge und konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen. Er fuhr auf die 34-jähriger Autofahrerin aus Sulingen auf, wodurch diese auf den 27-jährigen Autofahrer aus Goldenstedt geschoben wurde. Dieser wiederum wurde dann auf den 48-jährigen Autofahrer aus Goldenstedt geschoben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 34-jährige Sulingerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16500 Euro.

