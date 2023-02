Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Handyshop

Zwischen Mittwoch, 08. Februar 2023, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 09. Februar 2023, 06.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Handyshop in der Straße Altes Stadttor ein und entwendeten Mobiltelefone und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 09. Februar 2023, wurde gegen 18.10 Uhr eine 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades aus Cloppenburg im Wiesenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Dem Mädchen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihre Eltern in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, wurde gegen 22.15 Uhr in der Cappelner Straße ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, kam es in Clopppenburg zu zwei Unfalfluchten: Gegen 08.10 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem schwarzen Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC die Osterstraße von der Bether Straße aus kommend in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. An der Kreuzung zur Hagenstraße befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Osterstraße in die gleiche Richtung und ordnete sich neben dem 65-Jährigen auf der dortigen Linksabbiegerspur ein. Beim Abbiegevorgang touchierte sein Gespann den Pkw des Großenkneteners. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zu seinem Gespann liegen keine weiteren Informationen vor.

Zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr kam es dann auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Hagenstraße zu einer weiteren Unfallflucht: Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin eines roten Renault Clio touchierte auf dem Parkplatz der Apotheke an der Hagenstraße den dort abgestellten grauen Mercedes C 180 Kompressor einer 83-Jährigen aus Cloppenburg und verursachte so Sachschaden im rechtsseitigen Heckbereich in Höhe von 1000 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, wurde gegen 15.40 Uhr in der Straße Alte Dorfstraße ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 08. Februar 2023, wurde gegen 16.05 Uhr ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Peheim in der Peheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen die 47-jährige Mutter, die Halterin des Kleinkraftrades ist, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet, weil sie zugelassen hatte, dass ihr Sohn trotz nicht vorhandener Fahrerlaubnis das Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum führte.

