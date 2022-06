Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter am Bielefelder Hauptbahnhof

Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück (ots)

Am Dienstagabend (31. Mai) hat die Bundespolizei einen gesuchten Straftäter am Bielefelder Hauptbahnhof verhaftet.

Der 40-jährige Mann fiel auf, weil er die Eurobahn von Rheda-Wiedenbrück bis Bielefeld ohne Fahrschein nutzte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Detmold den in Lüneburg wohnhaften Mann mit Untersuchungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Ihm wird vorgeworfen, einen anderen Mann erpresst zu haben. Da er der Hauptverhandlung im März unentschuldigt ferngeblieben war, wurde nun Haftbefehl erlassen. Wegen einer Schnittverletzung an der Hand wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nach ärztlicher Versorgung erfolgte die Überstellung in das Polizeigewahrsam Bielefeld. Von dort wird der polizeibekannte Mann dem Richter vorgeführt.

Darüber hinaus wurde gegen den Mann ein weiteres Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell