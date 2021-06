Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - "pro Radler ein Promille"

Germersheim (ots)

Bei ihrer Streifenfahrt erblickten zwei Germersheimer Polizisten gestern Nacht einen 40-Jährigen, der in der Nähe der Rheinbrücke neben seinem geparkten Fahrzeug stand. Da er augenscheinlich leicht schwankte, wurde er auf einen Alkoholkonsum angesprochen. Er gab an, auf dem Parkplatz lediglich zwei Radler getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von über zwei Promille, sodass erhebliche Zweifel an dieser Aussage bestanden. Zudem befanden sich mehrere Bierkästen im Kofferraum. Um eine Weiterfahrt in diesem "Zustand" zu verhindern und eine Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Diesen kann der Autofahrer auf der Dienststelle abholen, sobald er wieder nüchtern ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell